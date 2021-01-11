Все школы Свердловской области вернулись к очному обучению

https://static.news.ru/photo/fffd86f8-53ec-11eb-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники Свердловской области после каникул начали обучение в очной форме. При этом меры безопасности в учебных заведениях усилены, чтобы упредить распространение коронавируса.

Школы обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами воздуха, а также бесконтактными термометрами. Власти региона распорядились организовать отдельные входы и выходы и составить особое расписание занятий, чтобы развести потоки детей.

То, что мы вышли работать в нормальном режиме, в обычном режиме, в привычном для всех детей, для всех учителей — это, конечно, радостное событие. Все устали от дистанта, — цитирует директора одной из областных школ Светлану Расторгуеву ОТР.

Дистанционный формат учёбы в Свердловской области всё ещё действует для учреждений среднего специального образования. Решение по ним будет принято дополнительно.

За всё время пандемии COVID-19 в Свердловской области выявили 62,9 тысячи случаев заражения (384 за последние сутки). Общее количество летальных исходов — 1700.

Ранее NEWS.ru сообщил, что к очной форме учёбы вернутся школы Самарской области.