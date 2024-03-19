Все рестораны «Вкусно — и точка» закрылись в Белгороде «Вкусно — и точка» в целях безопасности временно закрыла рестораны в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Вкусно — и точка» закрыла все рестораны в Белгороде в целях обеспечения безопасности для сотрудников и посетителей, сообщили РИА Новости в сети быстрого питания. Отмечается, что данная мера будет временной.

Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ, — сообщили в компании.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета заявил, что из региона планируют вывезти около девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Несовершеннолетних вывезут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Уже 22 марта 1200 детей уедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

Во вторник, 19 марта, в Белгороде 14-летний ребенок лишился кисти руки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Подросток также получил осколочные ранения. Кроме того, пострадали две местные жительницы. Их доставили в больницу, о состоянии потерпевших информации нет.