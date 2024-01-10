«Все можно, что ли?»: житель Каменска пожаловался на водителя прокурора Don Mash: житель Каменска пожаловался на агрессию со стороны водителя прокурора

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Водитель прокурора города Каменска Александра Коростылева в Ростовской области ударил местного жителя, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки, передает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на потерпевшего Андрея Коникова. По данным канала, мужчина снял на видео, как водитель резко открывает дверь, когда к нему подходит гражданин со смартфоном и заявляет претензии.

А ты что дверью так бьешь? Ты ударил меня, ты это понимаешь или нет? <...> Водилам прокурора все можно, что ли? — говорит голос за кадром.

При этом Коников называет водителя «телом» и «жвачным животным», а водитель закрывает свое лицо, показывая гражданину средний палец. Don Mash сообщает, что Коростылев комментировать ситуацию отказался.

В декабре в Ростове-на-Дону пьяный водитель протаранил сразу 12 автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома. Судя по стилю езды, мужчина был пьян. Автомобили получили разные, но достаточно серьезные повреждения. Так, у одного из владельцев пострадавшей машины не открывается капот и вытекает тосол, у других — вмятины на крыльях и дверях.