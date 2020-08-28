Все московские выделенки закроют для автомобилистов

https://static.news.ru/photo/778f964e-ead8-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все столичные выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, в ближайшее время начнут работать в круглосуточном режиме. Сейчас на большом количестве улиц их разрешено занимать автомобилистам в нерабочие дни.

О грядущих изменениях проинформировал департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что проезд по спецполосам в режиме 24/7 будет разрешён только общественному транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов.

Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов, — сказано в сообщении департамента.

Там уточнили, что сейчас на выделенках, где сняли знаки, штрафы пока не выписывают, а о начале действия новых правил пообещали предупредить заранее.

Ранее, как писал NEWS.ru, министерство транспорта России не одобрило идею допуска туристических автобусов на спецполосы. Там посчитали, что это может спровоцировать различные злоупотребления автоперевозчиков.