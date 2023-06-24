Все массовые мероприятия отменили в Тульской и Тверской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области отменили все массовые мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такое же решение приняли в руководстве Тверской области.

Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения Тульской области работают в штатном режиме.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия, — указано в сообщении.

Массовые мероприятия были также отменены в Москве, Подмосковье, Воронежской, Ростовской, Липецкой и Калининградской областях.

Национальный антитеррористический комитет до этого сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и области введен режим контртеррористической операции. Режим КТО также введен в Воронежской области.

В Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации.