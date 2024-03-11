«Все лицо в крови»: очевидцы рассказали о сибирячке, избившей мужчину битой Очевидцы: избитый битой в подъезде житель Новосибирска лежал в луже крови

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Сибирячка избила битой собутыльника в подъезде многоквартирного дома в Новосибирске, рассказала NEWS.ru женщина, живущая в здании, где произошло нападение. По словам соседки, она услышала ночью крики и ругань из подъезда, после чего разбудила мужа, попросила его выйти и посмотреть, что случилось.

Он столкнулся на лестнице с женщиной, она спускалась с битой в руках. Он пошел по следам крови и увидел наверху мужчину, у него все лицо было в крови, под ним лужа крови, — сказала жительница Новосибирска.

По ее словам, они с мужем вызвали пострадавшему скорую помощь и обратились в полицию. Женщина отметила, что они помогли избитому спуститься, после чего его увезли в больницу.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Новосибирске произошла драка в подъезде дома № 4 по улице Дмитрия Шмонина. На лестничной клетке девушка выпивала с мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт, собутыльница схватила биту и избила товарища. Полиция начала проверку. При этом соседи заявляют, что агрессивную девушку пока не задержали.

До этого в Московском районе Санкт-Петербурга арендодатель обнаружила в сдаваемой посуточно квартире избитую до полусмерти девушку. Пострадавшая была без сознания, ее доставили в медучреждение. Медики диагностировали у нее многочисленные ушибы и травмы головы. Состояние потерпевшей оценивается как тяжелое.