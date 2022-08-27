«Все было в крови»: девочки избили тюменца консервной банкой и изнасиловали 72.RU: три школьницы избили тюменца консервной банкой и изнасиловали палкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небольшом селе Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали палкой мужчину, передает местный портал 72.RU. По данным издания, через два дня после случившегося он скончался от полученных травм.

Очевидицей произошедшего стала сотрудница местного вокзала. По ее словам, все произошло 21 августа. В тот день мужчина 36–37 лет остался ночевать на перроне. В это же время, по словам женщины, на вокзале она заметила трех девочек, которые ей «сразу доверия не внушили».

Когда я приехала на вокзал, все было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы», но, кроме них, никого там не было, — сказала сотрудница вокзала.

Она добавила, что после этого слышала, как школьницы громко обсуждали, что сделали с мужчиной. По словам очевидицы, девочки избили его консервной банкой, раздели и попытались сжечь одежду, а затем загнали его в угол в туалете.

Мужчину обнаружили сотрудники вокзала и вызвали скорую помощь. По словам очевидицы, у мужчины были глубоко рассечены брови, а приехавшие потом участковые рассказали, что у него диагностировали сотрясение мозга, а тело пришлось зашивать.

Всё место ему это разорвали там. Сделали это палкой, скорее всего. Девочка, которая всё это убирала, потом выносила много палок. В среду мне сказали, что он умер в реанимации, не приходя в себя. <...> Как нам сказали эти девочки, он сексуальный маньяк и к ним приставал. А он тощий и мухи не обидит — шлепнуть не сможет, — добавила собеседница.

По словам местных жителей, школьницы имеют плохую репутацию в селе.

Ранее стало известно, что несколько подростков избили десятилетнюю школьницу в деревне Курилово во Владимирской области. Сверстницы наносили девочке удары руками и ногами по голове.