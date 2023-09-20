«Все бегали туда-сюда»: очевидица о взрыве газа в Балашихе Очевидица рассказала о панике после взрыва в Балашихе

Фото: NEWS.ru

Во дворе дома в Балашихе после взрыва было много людей и «все бегали туда-сюда», рассказал NEWS.ru жительница дома напротив. По ее словам, от взрыва в ее квартире подпрыгнула кровать. После случившегося женщина сразу вышла на улицу. Он добавила, что в соседнем доме во многих квартирах выбило окна.

У нас подпрыгнула кровать от сильного взрыва. У меня подруга с этого дома, написала, что взорвался. Собралась и вышла на улицу. Столько народа было. Все бегали туда-сюда. Минут за десять приехали все службы. В доме напротив все окна повылетали, даже с другой стороны дома, — рассказала очевидица.

Взрыв в девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. На место ЧП были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившего стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Также губернатор сообщил, что пострадавшим окажут помощь. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. При необходимости людей начнут размещать в местных гостиницах и доме отдыха.

По словам Воробьева, разбор завалов предполагается закончить к концу дня.