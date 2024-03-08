ВСУ обстреляли ж/д станцию в поселке под Курском Старовойт: ВСУ пять раз обстреляли железнодорожную станцию в Теткино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины

Украинские военные 8 марта обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции.

Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции, — написал он.

Утром 8 марта в Железногорске Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Аналогичное предупреждение распространили и власти Белгородской области.

Минобороны России ранее сообщало, что украинские военные в ночь на 8 марта запустили на территорию РФ 12 дронов, все они были ликвидированы средствами ПВО. По сведениями военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию России дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ, что, по данным британского ведомства, позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч.