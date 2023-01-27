ВС России закрепились на окраинах Угледара Советник Пушилина Кимаковский: российская армия закрепилась на окраинах Угледара

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские военные в этих районах практически завершили зачистку территорий.

Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города, — сказал он.

27 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Угледара может в корне изменить расклад сил на передовой. Кроме того, такой успех обеспечит выход российских сил на Красноармейское и Кураховское направления.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.

25 января военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».