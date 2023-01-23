Два села близ Артемовска перешли под контроль России Теробороны ДНР: село Краснопольевка перешла под контроль России

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Населенные пункты Краснопольевка и Двуречье в Донецкой Народной Республике перешли под контроль вооруженных сил России, сообщил 23 января Штаб теробороны ДНР. 21 января в Минобороны РФ рассказали о взятии Двуречья.

По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он отметил, что основная линия обороны украинских сил была выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Позднее Рогов сообщил, что украинский генштаб в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он пояснил, что переброска резервов осуществляется из ряда направлений, в том числе с Запорожско-Криворожского, из Днепропетровской области, Кривого Рога и других, «чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО».