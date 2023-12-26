ВС России взяли под контроль Марьинку: новости СВО на утро 26 декабря Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Марьинки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска полностью взяли под контроль Марьинку в ДНР, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава военного ведомства доложил президенту Владимиру Путину.

Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в Марьинке мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией. При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что установление контроля над Марьинкой позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны противника. Путин поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности всем причастным.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 25 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Цель ВС России после Марьинки

После взятия Марьинки российские войска вытеснят ВСУ из Авдеевки, что к северу от Донецка, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, город могут занять еще до начала весны.

Взятие Марьинки позволит не только эффективнее защищать Донецк от обстрелов, но и понизит моральный дух украинских солдат, указал военэксперт, назвав эту победу знаковой. Однако, добавил он, под контролем ВСУ, помимо Авдеевки, еще остается и Горловка.

Киев готовится к завершению конфликта

Украина и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, заявил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, Киев психологически уже смирился с поражением.

Карасев предположил, что сейчас в Киеве уже разрабатывают планы выхода из конфликта с Россией на уровне политики, дипломатии и техники, предположил аналитик. По его мнению, лидеры Украины уже пожалели о том, что когда-то заявляли о «войне до победного конца».

На Украине поразились российской технологии на фронте

Россия активно занимается разработкой в области роев беспилотников, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. Вооруженные силы Украины сильно отстают в этом направлении, отметила она.

По ее словам, такие системы используют машинное обучение, помогая дронам самостоятельно определять цели. Берлинская пояснила, что это делает российские беспилотники устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Фото: МО РФ

Эксперт отметила, что у ВСУ остро не хватает беспилотных аппаратов и соответствующих боеприпасов. Украинской армии необходимо разработать новые методы противодействия российским беспилотникам, так как старые подходы перестают быть эффективными с учетом использования оптических систем навигации, добавила Берлинская.

Новая бесполезная помощь США Киеву

Хотя США в конечном счете предоставят финансовую поддержку Украине, к победе Киева это уже не приведет, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, тех денег, о которых сейчас ведутся споры в конгрессе, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в зоне спецоперации.

По мнению Дэвиса, окончательное соглашение между конгрессом и Белым домом предусматривает гораздо меньшие суммы, чем планировалось президентом Джо Байденом. Он подчеркнул, что в США обратили внимание на недостаточные результаты, достигнутые предыдущими пакетами помощи Украине. В Вашингтоне осознали, что победить Россию через этот подход невозможно, отметил эксперт.

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