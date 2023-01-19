Рогов рассказал о взятии под контроль четырех населенных пунктов у Орехова Рогов: в Запорожской области ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта у Орехова

Фото: МО РФ

Российские силы взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС. Он назвал эту ситуацию «локальным успехом».

Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что, по информации из радиоперехватов, украинские военные в этом районе ощущают нехватку артиллерии и беспилотников, что может вынудить их отступать.

Город Орехов находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, у линии соприкосновения. Украина утратила контроль над более 70% региона.

Ранее Рогов уведомлял, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась. Он добавил, что украинцы возводят несколько линий обороны. В частности, они будут пролегать в ближайшем пригороде Запорожья.