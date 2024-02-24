ВС России выгнали ВСУ с позиций в поселке под Авдеевкой Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли с позицией в Ласточкино под Авдеевкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы Украины покинули несколько позиций в населенном пункте Ласточкино, расположенном под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, они были вынуждены уйти из-за натиска ударов российской артиллерии. На данном участке фронта Вооруженные силы РФ обстреливают противника сразу с нескольких направлений, добавил он.

Отошедшие из Авдеевки вооруженные формирования Украины под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб были вынуждены покинуть часть своих позиций у населенного пункта Ласточкино, — сообщил Кимаковский.

Ранее украинские военнослужащие в беседе с немецким телеканалом рассказали, что растеряли энтузиазм и мотивацию для продолжения боевых действий. Один из бойцов признался в этом, добавив, что в армии не хватает людей. По его словам, еще одной проблемой является сильнейшее моральное истощение военных.

Солдаты ВСУ также пожаловались на российские беспилотники, которые часто срывают их атаки. По словам бойцов, дроны ВС РФ также мешают копать окопы. БПЛА сразу замечают военных, которые оказываются вне укрытий, добавили они.