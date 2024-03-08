Армия России уничтожила в зоне СВО самые дефицитные образцы техники НАТО РИА Новости: ВС РФ уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы техники НАТО

Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Российские войска за неполные две недели уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы техники НАТО, которые были поставлены ВСУ, передает РИА Новости. В том числе ВС РФ вывели из строя три американских танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении. Ракетчикам удалось поразить РСЗО HIMARS. Дроном ударили по шведской САУ Archer.

Танковые управляемые ракеты — одно из наших главных преимуществ перед западными танками. У них в боекомплекте таких боеприпасов нет. Благодаря ТУР «Инвар» комплекса «Рефлекс-М» наши Т-72 бьют более чем на километр дальше Abrams. Бронепробиваемости ракеты в теории хватает, чтобы успешно поражать «американца» в лоб. Но эффективнее, конечно, по бортам. Они у Abrams не держат даже выстрел из РПГ-7, — поделился командир экипажа одного из танков Т-72Б3.

Танки Abrams заметили под Донецком вскоре после отступления ВСУ из Авдеевки. Первый выследили под Бердычами 26 февраля, его поразили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. 3 марта в том же районе поразили второй Abrams. Бойцам подразделения группировки «Центр» метким попаданием из гранатомета удалось сбить гусеницу с траков, после чего поврежденную машину добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь». Спустя пару дней был поражен третий Abrams, в танковой дуэли отличился экипаж Т-72Б3.

Главной победой над западными вооружениями в последние месяцы стало уничтожение американской ракетной системы залпового огня HIMARS, отмечает агентство. Минобороны РФ и ранее сообщало о трех уничтоженных единицах, но первое видео с горящим HIMARS появилось 5 марта. РСЗО поразили в районе Никаноровки в ДНР, в 60 км от Донецка и в 40 км от передовой, то есть в глубоком тылу ВСУ.

6 марта пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщал об уничтожении еще одной РСЗО HIMARS. По его словам, установку ликвидировали в районе границы с Николаевской областью.