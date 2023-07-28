ВС РФ уничтожили группу диверсантов на Херсонском направлении Репортер Руденко сообщил об уничтожении ВС РФ группы диверсантов на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ на Херсонском направлении, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале со ссылкой на командира расчета реактивной системы залпового огня «Град» с позывным Арчер. Диверсанты были обнаружены у Антоновского моста. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе Антоновского моста средствами воздушного наблюдения была обнаружена диверсионная группа, готовящаяся высадиться ночью. Мы получили приказ выехали и отработали по ним, — сказал командир.

Ранее Минобороны сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, тем самым была оказана поддержка штурмовой группе. При этом российские военнослужащие, заняв огневую позицию, выстрелили по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами. Представитель ведомства уточнил, что в данной ситуации мог справиться только «Солнцепек», поскольку его боеприпасы являются особенно эффективными в условиях лесистой местности.

До этого сообщалось, что экипаж «Солнцепека» в зоне действия СВО уничтожил склад с боеприпасами и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оперативность и точность удара обеспечило взаимодействие с комплексом БПЛА.