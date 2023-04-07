Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях ВС России уничтожили более 370 украинских солдат в зоне СВО за сутки

Фото: Министерство обороны РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на Донецком направлении погибли 260-ти украинских военнослужащих, а на Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях еще около 34 бойцов ВСУ.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260-ти украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

1 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на Купянском направлении было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ. Также там уничтожено два автомобиля и одна гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили до 100 человек. Как сказал Конашенков, на Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 50, а на Херсонском — до 40.

В свою очередь глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ скопили большое количество бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он уверен, что украинские войска намерены форсировать Днепр.