ВС России ударили по живой силе ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по месту скопления живой силы ВСУ вблизи острова Алексеевский, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области. По его словам, которые цитирует ТАСС, погибли 12 украинских военнослужащих, еще четверо были ранены. Также ВС России обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, там уничтожены четверо и ранены трое украинских солдат.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Инженерное (потери ВСУ в живой силе: четверо погибли, трое ранены), место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский (потери ВСУ в живой силе: 12 [военнослужащих] погибли, четверо ранены), — сказали в херсонских оперслужбах.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расчеты гаубиц Д-20 группировки «Днепр» точными ударами поразили артиллерийские батареи ВСУ на Херсонском направлении. На опубликованных каналом видеокадрах показано, как удары приходятся по опорным пунктам и пехоте ВСУ. Отмечается, что российские бойцы ведут непрерывный огонь.