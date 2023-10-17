ВС России сжигают ВСУ огнеметной «Тосочкой»: новости СВО на утро 17 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

ТОС-2 «Тосочка»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа успешно поразил скопление пехоты ВСУ на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. По словам специалистов РХБЗ, «Тосочка» совершеннее, чем стоящие сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе, заявили в оборонном ведомстве.

Сотрудники РХБЗ отметили, что «Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника, подчеркнули специалисты.

Фото: МО РФ ТОС-2 «Тосочка»

Новая атака украинских дронов, уничтожение беспилотников ВСУ у ЗАЭС

Силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, отметил глава области.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) почти ежедневно сталкивается с нештатными ситуациями, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. По его словам, большинство из них связаны с беспилотными летательными аппаратами, запущенными с территории Украины.

На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Воронцов также сообщил, что попытки нападения ВСУ на Энергодар и ЗАЭС ведутся с июля 2022 года. Кроме того, МИД РФ считает, что атаки Киева на атомную электростанцию были бы невозможны без поддержки Запада.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС

Работа российских бомбардировщиков, предотвращение атак ВСУ

Подразделения войск «Центр» силами артиллерии и авиации сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили 60 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап.

Российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины, добавил Савчук. По его словам, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.

Бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, подчеркнул начальник пресс-центра группировки. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.

Читайте также:

Ситуация под Харьковом: как продвинулись ВС РФ, что сейчас возле Купянска

Главу Югры просят проверить на дискредитацию ВС РФ: что сказала Комарова

Ребенок погиб при обстреле Донецка: как ВСУ атакуют РФ 13 октября