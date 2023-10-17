Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа успешно поразил скопление пехоты ВСУ на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. По словам специалистов РХБЗ, «Тосочка» совершеннее, чем стоящие сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.
Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе, заявили в оборонном ведомстве.
Сотрудники РХБЗ отметили, что «Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника, подчеркнули специалисты.
Новая атака украинских дронов, уничтожение беспилотников ВСУ у ЗАЭС
Силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших не поступало.
В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, отметил глава области.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) почти ежедневно сталкивается с нештатными ситуациями, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. По его словам, большинство из них связаны с беспилотными летательными аппаратами, запущенными с территории Украины.
На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Воронцов также сообщил, что попытки нападения ВСУ на Энергодар и ЗАЭС ведутся с июля 2022 года. Кроме того, МИД РФ считает, что атаки Киева на атомную электростанцию были бы невозможны без поддержки Запада.
Работа российских бомбардировщиков, предотвращение атак ВСУ
Подразделения войск «Центр» силами артиллерии и авиации сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили 60 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап.
Российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины, добавил Савчук. По его словам, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.
Бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, подчеркнул начальник пресс-центра группировки. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.
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