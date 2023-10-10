Сальдо заявил, что ВСУ деморализованы: новости СВО на вечер 10 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска близки к полной деморализации. По его словам, противник почти надломлен, чем пользуются российские силы, переходя в наступление на некоторых участках фронта.

Сальдо заявил, что Киев «перешел к полностью террористическим методам», в то время как украинские силы уже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО ночью 10 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России совершили прорыв на Авдеевском направлении

Утром военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, была видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносились с четырех утра.

После этого стало известно об отступлении ВСУ с ряда ключевых опорников в ДНР. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российская артиллерия вынудила Вооруженные силы Украины оставить ряд ключевых позиций на первой линии обороны в Авдеевке. Он уточнил, что ВСУ потеряли почти 100 человек, а также лишились около 20 единиц вооружения.

Военкор Юрий Котенок также сообщил, что украинская армия несет большие потери на Авдеевском направлении, в частности в районе населенного пункта Очеретино. По его словам, помимо невозвратных потерь, еще несколько десятков солдат ВСУ получили тяжелые ранения. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил небывалый обстрел ВС РФ позиций ВСУ в Авдеевке тем, что были вскрыты огневые точки украинской армии. Он подчеркнул, что взятие ВС РФ под контроль этого населенного пункта лишит противника возможности обстреливать Донецк.

Военэксперт Василий Дандыкин предположил, что группировка ВСУ, оказавшись в полном окружении в Авдеевке, продержится в котле максимум две недели, после чего ее разгромят ВС России. По его словам, российская армия применит против ВСУ авиабомбы ФАБ-1500.

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 80 военнослужащих

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины лишились более 80 бойцов ВСУ на Запорожском направлении в течение последних суток . Кроме того, российские силы уничтожили танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

Российские силы наносили удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербового. Успешные атаки осуществили благодаря авиации и артиллерии.

Фото: МО Украины

В ЛНР узнали о минировании ВСУ многих объектов в Купянске

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВСУ заминировали многие объекты в Купянске Харьковской области. Он высказал предположение, что противник может подорвать здания, если потеряет город, По словам Водолацкого, украинские военные хотят превратить Купянск во «второй Артемовск».

Российский солдат пожалел противников, попытавшихся наступать в Купянске

Командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь заявил, что попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины со стороны Купянска оказались безуспешными. По его словам, командование ВСУ бросает свои подразделения на российские позиции, не жалея личный состав. Подобные решения вызвали у Медведя жалость к противнику.

Приморские добровольцы встретились с матерями и женами в зоне спецоперации

Бойцы из добровольческого батальона «Тигр» встретились в зоне спецоперации с родственниками. Один из военнослужащих даже сыграл свадьбу с возлюбленной, которая ждала церемонию бракосочетания только после СВО.

Экономист усомнился в возможностях Запада поддерживать ВСУ

Доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич между тем указал на то, что у Запада нет возможностей продолжать поддерживать украинскую армию в нужных Киеву масштабах. По его словам, в Европе и США уже говорят о пустых складах с оружием. Кроме того, аналитик указал, что в бюджете государств не хватает запасов, чтобы помогать Украине.

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