ВС России сковали атаки ВСУ на Запорожском направлении Рогов: российская армия сковала атаки ВСУ на запорожской линии фронта

Фото: МО РФ

Работа артиллерии во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Российская армия сковала атаки Вооруженных сил Украины в Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противнику не удается достигнуть значимых успехов, ситуацию полностью контролируют ВС РФ.

Наши ребята сковали все атаки украинских боевиков. Противник уничтожается на подступах к нашей первой линии обороны. Ощутимых успехов у врага нет. Ситуация находится под контролем, — отметил Рогов.

За последние дни на запорожской линии фронта можно наблюдать затишье, добавил он. Противник предпринимает попытки атаки лишь малыми группами. По словам Рогова, ВСУ «зализывают раны» после провального контрнаступления.

Ранее Рогов сообщил, что российским военнослужащим удалось заполучить французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области. По его словам, бронемашина была захвачена практически в идеальном состоянии. Данный танк изучат специалисты военной промышленности.

Кроме того, как рассказал глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на Запорожском направлении. Среди украинских подразделений усиливается недовольство из-за решений командиров. Также в армии наблюдается нехватка вооружения, добавил Рогозин.