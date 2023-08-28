ВС России превращают здания на краю Артемовска в цитадели, сдерживающие ВСУ

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении в районе Клещеевки и Артемовска, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. По его словам здания на окраине города ВС России превратили в настоящие цитадели, помогающие сдерживать противника. Одна из таких построек получила название «Дом героев».

Мы сейчас находимся в так называемом Доме героев — это крайняя, на сегодняшний день, позиция нашей армии. Дальше уже нет города, дальше уже только дачные поселки и лесополосы <...> «Дом героев», это уже не дом как таковой. Это уже, фактически, каркас здания —тут везде какие-то щели, лазы, — объяснил Григорьев.

Добраться до «Дома героев» под силу не каждому, отметил военкор. Территория до него хорошо простреливается. Украинские подразделения не жалеют мин и патронов.

По словам российских бойцов, столкновения в городах считаются самыми опасными. Никогда не отгадаешь, с какой стороны прилетит снаряд, признаются они.

Ранее Первый канал сообщил, что подразделения Вооруженных сил России выбили ВСУ с важной высоты. Речь идет о холме вблизи населенного пункта Клещеевка. По информации канала, украинские командиры даже не успели предупредить своих бойцов о потере стратегически удачной позиции.