ВС России пресекли попытку штурма ВСУ у Новоселовского

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные, входящие в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, пресекли попытку штурма Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовское, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ВС РФ. По его словам, силы противника были поражены минометным огнем, часть выживших солдат ВСУ сбежали с поля боя.

Сегодня штурмовая группа ВСУ пыталась вернуть утраченные позиции на подступах к Новоселовскому, но была вскрыта расчетом БПЛА 1-й танковой армии и уничтожена огнем миномета. Выжившие боевики сбежали, бросив умирать раненых, — заявил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке трех штурмовых групп ВСУ прорвать российские линии обороны у населенного пункта Вербовое. По его словам, в ходе боестолкновения украинские военные были ликвидированы.

Глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС России уничтожили три вагона с боеприпасами украинских сил на Авдеевском направлении. Он отметил, что в результате удара по станции разгрузки Межевая также были ликвидированы бойцы ВСУ.