Теплинский «перемалывает» ВСУ на Днепре: новости СВО на вечер 10 декабря Минобороны: ВС России поразили украинские САУ «Акация» и «Гвоздика» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили самоходные артиллерийские установки ВСУ «Акация» и «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении СВО, сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское ДНР и Червоное Запорожской области. Военное ведомство отмечает, что украинская армия потеряла 80 военнослужащих и два автомобиля.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили 570 военных.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины. Также ВС России ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ. Военные РФ нанесли огневое поражение скоплениям украинской живой силы у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, а также Марьинки.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 10 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Потеря Авдеевки разрушит украинскую линию обороны

Потеря Авдеевки может привести к разрушению всей линии обороны ВСУ, заявил военный летчик-инструктор полковник украинской армии в запасе Роман Свитан. Он отметил, что украинским военным в таком случае придется отступить ко второй линии обороны. Затем, подчеркнул Свитан, ВСУ могут потерять такие населенные пункты, как Курахово и Карловка.

В то же время украинский военный Арти Грин сообщил, что ВСУ вынужденно переходят в оборону и должны будут оставить ряд неудобных позиций, чтобы сократить потери. По его словам, наступательный потенциал армии Украины «или исчерпан, или недостаточен».

Грин добавил, что Киев и союзники недооценили подготовку российской армии. По мнению военного, это привело к тому, что на момент начала наступления шансов у ВСУ «никаких и не было».

ВСУ потеряли 13 тысяч морпехов на Днепре

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра и закрепиться привели к потери около 13 тысяч морских пехотинцев. Он добавил, что число убитых и пропавших без вести за два месяца боев составило пять тысяч человек. Еще до восьми тысяч солдат были ранены.

Фото: МО Украины

По мнению военного эксперта, эффективные действия российских войск на Херсонском направлении отчасти связаны с тем, что группировкой руководит командующий ВДВ Герой России Михаил Теплинский. Шурыгин отметил, что генерал «спокойно и безжалостно перемалывает украинские войска на левом берегу Днепра».

Российские военные преуспели под Клещеевкой

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что под Клещеевкой ВС России отбили у ВСУ опорный пункт «Остров» на одной из высот. По его словам, российские военачальники не бросают солдат на штурм населенного пункта, а берут его в охват, вынуждая врага уйти. В Минобороны не комментировали слова Сладкова.

Военкор добавил, что ВСУ готовят 3-ю штурмовую бригаду для контрудара. Он считает, что это повлечет лишь увеличение потерь среди украинцев, со снарядами у них дела все хуже и хуже.

ВС РФ начали минировать территорию в зоне СВО с воздуха

Военный корреспондент Александр Коц показал уникальные кадры воздушного минирования территорий в зоне проведения специальной военной операции. Беспилотник-минер разработали операторы FPV-дронов совместно с инженерами первой танковой армии ВС России, отметил он.

По словам военкора, изначально специалисты создали дрон со сбросом под противопехотные осколочные мины с натяжным датчиком цели. Затем инженеры разработали сбросы под противопехотные нажимные мины. Коц подчеркнул, что беспилотники эффективно работают с закрытых позиций по маршрутам ротаций войск противника.

Новый ударный вертолет ВС РФ Ка-52М имеет много преимуществ

Российский ударный вертолет Ка-52М имеет достаточно широкий арсенал средств поражения, в том числе неуправляемые ракеты и высокоточное оружие, заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, машина получила новую высокоточную ракету ЛМУР, которая способна поражать цели на дальности 14 км.

Эксперт добавил, что благодаря модернизации вертолета скорость поражения целей удалось увеличить. Кроме того, на Ка-52М установлен современный бортовой комплекс обороны. Он отслеживает приближение и позволяет перехватить атаки средствами ПВО.

Арестович назвал три сценария для Украины в 2024 году

Конфликт на Украине в 2024 году может развиваться по одному из трех сценариев, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович. По его словам, среди них заморозка противостояния, поражение ВСУ на некоторых участках фронта и «сказочный» вариант нового контрнаступления.

В случае реализации первого сценария Арестович не исключил, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Для Украины это будет означать «не войну, но и не мир». Вернувшиеся домой военные столкнутся с безработицей и другими проблемами из-за разрушенной экономики, что приведет к локальным конфликтам, которые могут перерасти в вооруженный Майдан, отметил Арестович.

Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При втором варианте боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, считает экс-советник офиса главы государства. По его словам, Запад также может «вдруг опомниться и передать огромное количество оружия и другой помощи» Киеву. В этом случае ВСУ, возможно, снова пойдут в наступление, заявил Арестович.

Он добавил, что не видит ни одного положительного сценария для Украины в будущем году. Арестович также усомнился в том, что президентские выборы в стране могут изменить ситуацию к лучшему.

Читайте также:

Как решение Путина участвовать в выборах скажется на СВО? Мнения военкоров

«Ка-52М — весьма грозный противник»: новые «Аллигаторы» в СВО, как улучшили

«Совсем оборзели?»: что сказал Путин про Украину, СВО и давление Запада