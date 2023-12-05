ВС России подошли вплотную к городу, откуда ВСУ обстреливают Донецк РИА Новости: ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

Фото: МО РФ

Российские военные практически полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед городом Курахово, откуда украинская армия ведет обстрелы Донецка, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол. По его словам, оборона противника на этом участке почти подавлена.

На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов — и оборона противника полностью рухнет, — сказал военнослужащий.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об активном продвижении ВС России в Марьинке в ДНР. По данным канала, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что украинские войска за двое суток потеряли около 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. Он отметил, что российским военным удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.