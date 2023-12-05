ВС России перерезают пути снабжения ВСУ: новости СВО на утро 5 декабря ВС России заблокировали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

Фото: МО РФ

Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на Артемовско-Соледарском участке, сообщил представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов. Он уточнил, что на данном участке сражаются кроме «Енисея» такие бригады добровольцев, как «Север», «Восток-V», «Невский».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 4 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские МиГ-29 не могут догнать российские Су-35

Истребители МиГ-29, которые используют Воздушные силы Украины, не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С поколения 4++ Воздушно-космических сил России, сообщает украинский чиновник. По его словам, именно поэтому Киев хочет получить от Запада американские истребители F-16.

Отмечается, что МиГ-29 может обнаружить цель на расстоянии около 64 километров. Российский Су-35С, в свою очередь, способен это сделать на расстоянии до 270 километров.

ВС России уничтожают турецкую технику в зоне спецоперации

Военный корреспондент Юрий Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера BMC Kirpi, принадлежащего украинской армии, после прямого попадания российского ПТРК. В своем Telegram-канале журналист опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, что техника превратилась в груду искореженного металла.

Отчаянный план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt. Обозреватели отметили, что среди государственных деятелей ходили слухи о том, что армия откажется повиноваться, если украинский лидер продолжит провальное контрнаступление.

Еще одной проблемой для Зеленского стали возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному, добавили журналисты. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать главкома. К тому же недавно рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского. Согласно соцопросам, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Кто мог стать посредником в переговорах с Украиной

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что предлагал свою кандидатуру на должность посредника в переговорах с Украиной. Политик отметил, что он приводил аргументы за скорейшее прекращение огня в ходе «глубокого и долгого» разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор состоялся в начале ноября. Тогда Явлинский сообщал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным прекращение огня на Украине. Детали беседы Явлинский пообещал рассказать после выхода на пенсию, однако подчеркнул, что предстоящие выборы президента не были упомянуты ни разу за полтора часа встречи.

Когда США перестанут поставлять оружие Киеву

Поставки оружия Киеву прекратятся, как только у США закончится финансирование, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон окажется попросту не в состоянии оказывать поддержку. В связи с этим политик призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

В США ожидали взятия Киева в первые дни спецоперации

Власти США думали, что российские военные возьмут контроль над Киевом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, такие мысли у руководства Штатов появились еще в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине.

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