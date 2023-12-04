ВС России перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на Артемовско-Соледарском участке, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов. Он уточнил, что на данном участке сражаются кроме «Енисея» такие бригады добровольцев, как «Север», «Восток-V», «Невский».

Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем, — сообщил Селиванов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что украинские войска за двое суток потеряли около 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. Он отметил, что российским военным удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.

Ранее экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят рассказал о том, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство. По его словам, «целые роты перебегают на сторону России», из-за чего численность личного состава ВСУ, и так терпящего боевые потери, уменьшается на глазах.