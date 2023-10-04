ВС России оттеснили ВСУ на два километра в районе Вербового Публицист Живов: ВС России оттеснили ВСУ на два километра в районе Вербового

Фото: МО РФ

Публицист Алексей Живов сообщил в своем Telegram-канале, что войска России продвинулись вперед в районе Работино — Вербовое в Запорожской области. По его данным, российским бойцам удалось оттеснить противника на два километра. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В районе Вербового (Работино) наши войска пошли вперед. Как я вам и говорил. Приготовления шли несколько дней. Затем подвезли снаряды. И вот с мест сообщают, что парни отодвинули противника на два километра. Сейчас бы поддержать наступление из РСЗО и ФАБ, может быть получится обрушить им первую линию, — написал Живов.

По его словам, успешную атаку подтверждает Telegram-канал «Romanov Лайт» и источники с места боев.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что Вооруженные силы России нанесли мощный контрудар с применением артиллерии и авиабомб по скоплениям ВСУ на участке Работино — Вербовое.

Информацию об удачном контрударе под Работино также подтвердил военный блогер Юрий Подоляка. Он подчеркнул, что, помимо успешных действий ВС РФ на этом участке, подразделения пошли в атаку в районе Урожайного. Официальных комментариев от Минобороны РФ не было.

Вместе с тем министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российская армия сильно ослабила боевой потенциал ВСУ в зоне спецоперации. Глава ведомства подчеркнул, что противник получил серьезный урон.