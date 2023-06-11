ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Фото: МО Украины

Российские войска успешно отбили две атаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе между Соледаром и Артемовском, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра южной группировки войск Вадима Астафьева. По его словам, авиационные силы группировки нанесли удары по укрепленным позициям противника возле населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки. Также ракетные удары реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» нанесены по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, вооружений и военной техники противника в районе Елизаветовки, — заявил Астафьев.

Он также добавил, что артиллеристы группировки уничтожили три минометные позиции калибра 120 мм в районах Верхнекаменское и Красное, а также склад боеприпасов в районе Белая Гора и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 в Авдеевке, предназначенную для противоартиллерийской разведки.

Ранее артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу недалеко от Ольшаны в Харьковской области. Также была пресечена попытка перемещения украинских военных резервов в районе Молчаново на Купянском направлении.