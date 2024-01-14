ВС России обезвредили украинскую «Бабу-ягу»: новости СВО на утро 14 января

Фото: МО РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск «Днепр» за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа «Баба-яга» на Херсонском направлении. В Минобороны уточнили, что схема отработанная: как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то сразу задействуется система РЭБ и ПВО.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 13 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинцев попросили собирать беспилотники дома

Украинцам следует собирать беспилотные летательные аппараты дома, а потом передавать их военным, считает вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил, что желающим предоставят доступ к онлайн-лекциям и выдадут перечень необходимых компонентов, инструментов и материалов.

Детали придется покупать самим, уточнил Федоров. При этом участники программы смогут общаться по интернету с лекторами, советоваться и задавать вопросы инженерам, отметил министр. Готовый аппарат необходимо отправить инструкторам, а после проверки качества они передадут его ВСУ. Таким образом, по мнению премьера, жители страны смогут поддержать военных, пока «производство развивается и компании набирают обороты».

Солдат ВСУ ежедневно выслеживают и ликвидируют при ротациях

Бойцы группы «Аида» из отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» активно проводят операции по срыву ротаций украинских военнослужащих в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, сообщил командир группы. По его словам, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» осуществляют непрерывное наблюдение за участками, на которые прибывают украинские силы для смены бойцов на позициях.

При обнаружении целей группа определяет маршруты передвижения как украинских военнослужащих, так и автомобилей, которые их доставляют. Затем артиллерия атакует машины, а группа «Аида» спецназа «Ахмат» занимается ликвидацией групп украинских силовиков, передвигающихся пешком в окопах, разведзасадой, снайперским огнем и другими методами. Боец «Ахмата» подчеркнул, что при таких операциях необходимо подходить к противнику на близкое расстояние, учитывая, что в окопах можно много где спрятаться.

В Киеве рассказали о новом плане Зеленского

Офис президента Владимира Зеленского готовится к формированию правительства «национального единства» в преддверии предстоящего экономического и социального кризиса, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в госизмене и содержится в киевском СИЗО. По его мнению, смена премьера предоставит возможность для торговли как внутри страны, так и за ее пределами.

Он также прокомментировал начало сбора подписей депутатов за отставку спикера Руслана Стефанчука. Дубинский считает, что этот вариант будет реализован по желанию офиса Зеленского, так как депутаты «Слуги народа» не смогут снять Стефанчука без его согласия, а это делает его заложником в своей собственной фракции.

Британия дала заднюю в вопросе гарантий Киеву

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности. На пресс-конференции в Киеве британский министр избегал слова «гарантии» и заменял его обтекаемой формулировкой «заверения в безопасности». Позднее он «исправился» и подчеркнул, что это «заверения» в рамках обещания государств G7, заметили журналисты.

В то время как сам Зеленский употреблял исключительно слово «гарантии». Изредка он выбирал фразу «гарантии безопасности».

Фото: МО РФ

Украинские танки попали под удар «Ланцетов»

Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами». Военная техника противника была вычислена дронами Zala. Они оснащены мощной оптической камерой и тепловизором. Полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей ведутся расчетами ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно.

Трамп-младший двумя словами обрисовал способ закончить конфликт на Украине

Сокращение финансирования Киева — единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры, заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, деньги пока что помогают лишь в одном — формируют в стране класс олигархов-миллиардеров.

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