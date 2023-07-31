ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне Минобороны: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России уничтожают позиции ВСУ в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил РИА Новости представитель Минобороны РФ в Херсонской области. По его словам, обстановка на данном участке фронта меняется в пользу группировки войск «Днепр».

В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды «Шторм» 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста, — сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что ВС России уничтожили центр переучивания украинских военных, а также пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ. Помимо этого, на Донецком направлении российские военные уничтожили до 190 солдат украинской армии, склад боеприпасов, две бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, заявили в Минобороны.

Кроме этого, ВС России продолжили наступление на Купянском направлении, продвинувшись на 300 метров к населенному пункту Новоселовское в ЛНР, подчеркнули в Минобороны. По данным ведомства, за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 80 военных.