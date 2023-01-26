ВС России взяли под контроль трассу из Покровского в Угледар Советник Пушилина Гагин: ВС РФ взяли под контроль трассу из Покровского в Угледар

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные взяли под контроль трассу из населенного пункта Покровское в Угледар, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, сейчас в Угледаре собраны разрозненные украинские части, у которых нет между собой коммуникации.

Гагин уточнил, что штурм Угледара осложнен большим количеством шахт и связанной подземной инфраструктурой. По его словам, там могут располагаться украинские военные.

Это усложнит штурмовые мероприятия, как это было в Мариуполе и Соледаре, — сказал советник врио главы ДНР.

Он также заявил, что украинские военные пытались отбросить ВС РФ при помощи авиации, однако у них ничего не вышло.

26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».