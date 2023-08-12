ВС РФ взяли под контроль четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: войска взяли под контроль четыре опорных пункта ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Российские военные из группировки «Запад» взяли под контроль четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По словам офицера, в районе населенного пункта Ольшана также было разгромлено более взвода пехоты.

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что на этом же направлении были отражены семь атак ВСУ, в которых противник пытался занять позиции в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.

Минобороны 11 августа сообщало, что за сутки ВСУ на Купянском направлении потеряли более 165 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что наступление российских войск на Купянск происходит в неподходящее для ВСУ время, поскольку украинские войска пытаются прорвать оборону России на юге, чтобы доказать действенность контрнаступления. Россия, наоборот, пытается заставить ВСУ перебросить войска с южного фронта, чтобы еще больше замедлить ход украинского масштабного военного ответа.