ВС РФ установили контроль над трассой на Орловку на Авдеевском направлении

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую на Орловку, на Авдеевском направлении, сообщили «Известия». Как рассказал военнослужащий бригады «Пятнашка» с позывным «Барс», по этой дороге ВСУ снабжали войска боеприпасами и оружием.

По ней идет пополнение и личным составом, и БК (боекомплектом. — NEWS.ru), и всем остальным. <...> Сейчас она на полном обстреле, и теперь им не так уж просто людей привезти или боекомплекты... Поэтому им с каждым днем становится все сложнее и сложнее, — рассказал «Барс».

Корреспондент Сергей Прудников добавил, что соответствующее направление считается одним из сложных участков СВО. Именно отсюда ВСУ обстреливают Донецк, в том числе кассетными боеприпасами, уточнил он.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы установили контроль над пятью населенными пунктами в регионе. По его словам, продвижение ВС РФ такими темпами является «серьезным показателем».

Также сообщалось о взятии российскими силами под контроль населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также улучшили положение по переднему краю в районе ряда сел в Харьковской области.