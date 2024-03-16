ВС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ рядом с Курском и Белгородом МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в приграничных с Белгородом и Курском районах

Фото: МО Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве добавили, что украинские диверсионно-разведывательные группы предпринимали попытки прорыва со стороны Сумской области.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение <...>. В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта в регионе. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет. Различные разрушения зафиксированы в частных домовладениях и на территории одного предприятия.

Кроме того, ВСУ ударили по поселку Теткино, деревне Успеновка и селу Попово-Лежачи. В Теткино в результате взрывов получили повреждения несколько домовладений.

Также под атакой оказался Белгород. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела два человека погибли и трое пострадали. Он уточнил, что на подлете к городу было сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».