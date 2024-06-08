Над Северной Осетией сбили украинский беспилотник Минобороны РФ: украинский беспилотник был сбит над территорией Северной Осетии

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России утром в субботу, 8 июня, пресекли новую попытку террористической атаки со стороны украинских войск с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Уточняется, что воздушная цель была уничтожена средствами противовоздушной обороны в 08:40 мск в небе над Северной Осетией.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия — Алания, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь. По данным ведомства, ВСУ предпринимали попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.

До этого военное ведомство заявляло, что во время выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ в Черном море морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер. Инцидент произошел 7 июня около 15:30 в юго-западной части моря. В этот же день около 15:00 мск были обнаружены еще два безэкипажных катера ВСУ. Они были уничтожены с помощью армейской авиации.