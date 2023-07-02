ВС РФ уничтожили украинский Starlink под Артемовском Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский Starlink под Артемовском

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Украинская станция связи Starlink была уничтожена российскими артиллеристами под Артемовском. Также там ликвидировали пункт управления дронами. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

На Соледаро-Артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты, — сказал он.

Глава армейской пресс-службы добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы ВСУ у населенного пункта Беховка в Артемовском районе ДНР. В попытке прорыва участвовали порядка 30 бойцов 77-й аэромобильной бригады украинских сил, их поддерживали четыре танка и три БМП.

В результате были уничтожены два танка и два БМП, дальнейшее продвижение группы было сорвано, отметил Астафьев.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак признался, что вооруженные силы страны остро нуждаются в западной технике, позволяющей противостоять российским беспилотным аппаратам «Ланцет». По его словам, помочь Украине решить проблему могла бы Германия.