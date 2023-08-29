ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили эшелон украинской армии на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Расчет ракетного комплекса наземного базирования нанес точный удар по вражеской технике.

Разведывательным подразделением ВС РФ было выявлено прибытие воинского эшелона ВСУ на Донецкое направление. Техника везла артиллерийские боеприпасы на станцию разгрузки.

В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ, — говорится в заявлении.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал о взятии Вооруженными силами РФ под свой контроль двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в ходе операции были ликвидированы 30 украинских военных. Российские военные отразили четыре контратаки при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли три взвода, два танка, один минометный расчет и две боевые бронированные машины «Козак».

Также сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии заняли опорный пункт противника на Купянском направлении. В ходе боя были разгромлены две роты ВСУ. Противник предпринял по меньшей мере девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии.