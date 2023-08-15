ВС РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ около Урожайного

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Урожайное в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в Telegram-канале Минобороны РФ. Атака была произведена войсками группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.

Огнем артиллерии уничтожено три опорных пункта, ударом армейской авиации уничтожен склад боеприпасов, также противник несет потери в живой силе и технике, — рассказал Чехов.

Кроме этого, артиллеристы армии России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара, пункт временной дислокации боевиков около Углесборочной и боевую бронированную машину северо-западнее Приютного. Также Чехов отметил, что огнем авиации поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Совхоза Октябрь, Старомайорского, Урожайного и Макаровки.

Недавно председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России атаковали укрепрайон ВСУ в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Он уточнил, что противник понес существенные потери, при этом часть украинских солдат была взята в плен.