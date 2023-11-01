ВС РФ уничтожили скопление солдат ВСУ у острова Алешкинский под Херсоном

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ уничтожили скопление солдат ВСУ в районе острова Алешкинский в Херсонской области, противник потерял в живой силе 14 человек, потоплены две лодки ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона. Также нанесен удар по месту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Инженерное.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожено <...> место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых <...>, — цитирует агентство представителя.

Накануне в Херсонской и Запорожской областях средства противовоздушной обороны России сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны РФ, за сутки также были перехвачены восемь крылатых ракет противника Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противокорабельные ракеты «Нептун». В общей сложности с начала СВО российские силы уничтожили 518 самолетов и 254 вертолета ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в Одесской области Украины ликвидировали места производства беспилотников и безэкипажных катеров. Они располагались около населенного пункта Малодолинское. Также российские войска поразили военную технику и живую силу ВСУ в 132 районах.

.