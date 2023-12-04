ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили: до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30, — отметил собеседник агентства.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки M-109. По словам журналиста, всего подтверждено уже около 50 уничтоженных гаубиц этого образца.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин показал, как российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. На опубликованных кадрах видно, как барражирующий боеприпас ударяет по самолету ВСУ на аэродроме, после чего происходит взрыв.