ВС РФ уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении уничтожили сеть опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что летчики, двигаясь на предельно малых высотах, с кабрирования выполнили по целям пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет.

Экипажи вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских националистов в позиционном районе ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции, — отметили представители ведомства.

Несколькими часами ранее силы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, используя FPV-дроны и квадрокоптеры, уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что военнослужащие РФ успешно используют дроны для сброса боеприпасов. В этот раз для выполнения задачи хватило трех сбросов.

До этого в Херсонской области российские войска нанесли удары по военным складам ВСУ. Хранилища с боеприпасами находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели противника поразила оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ совместно с артиллерийскими подразделениями.