ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Клещеевки ракетами «Корнет» Минобороны РФ: десантники уничтожили опорный пункт ВСУ из ПТРК «Корнет»

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих из противотанковой ракетной системы «Корнет», сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Сначала «опорник» засекли с дронов, затем расчет выдвинулся к цели и одной ракетой разнес опорный пункт, ликвидировав личный состав ВСУ.

Мы находимся в районе Клещеевки, где противник пытается наступать, но у него ничего не получится. На днях был уничтожен БТР-4. Опорные пункты, которые обнаруживаем, тоже сразу уничтожаем, — сказал командир батареи ПТУР с позывным «Турист».

Ранее сообщалось, что российские силы ВДВ и пехоты отбросили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки. Отмечается, что войска РФ контратаковали противника на южном фланге у Артемовска. Некоторые украинские военные аналитики утверждали, что переброска дополнительных резервов со Сватовского и Кременского направлений позволила ВС РФ провести серию контратак в Клещеевке. Тем не менее там продолжаются бои, с обеих сторон активно работает артиллерия. Боевые действия проходят и в районе Андреевки, где ВСУ уже понесли ощутимые потери.

До этого военкор Семен Пегов сообщил о назревающем переломе в боях за Андреевку и Клещеевку. По его словам, ВС РФ вытеснили украинскую армию с юга Клещеевки, противник уже не предпринимает попытки новых атак. В связи с этим ВСУ в ближайшее время могут поменять тактику на данном направлении, не исключил Пегов.