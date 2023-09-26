ВС РФ уничтожили опорный пункт и три разведгруппы украинской армии

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Кроме этого, пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого, — сказал Чехов.

Также расчетом самоходной артиллерийской установки «Малка» поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в Новомихайловке, Константиновке и Зеленом Поле. Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ.

Ранее российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ с вертолетов Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении в зоне СВО. Противник перебрасывал около 30 бойцов в одну из лесополос, в результате атаки они погибли. В Минобороны подчеркнули, что экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) продолжают срывать попытки ВСУ атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Российские военные запускают ракеты по укрепленным опорным пунктам противника, а также по боевой бронированной технике.