ВС РФ уничтожили два украинских дрона на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Группировка войск «Запад» ВС РФ уничтожила при помощи зенитного ракетного комплекса «Тор» на Купянском направлении два беспилотника «Фурия» Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противник также потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Мотострелковыми соединениями при поддержке штурмовой и армейской авиации группировки войск «Запад» нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Терны, Тимковка и Стельмаховка, — уточнил собеседник агентства.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что использование беспилотников в современной войне является требованием военно-технического прогресса. Так аналитик прокомментировал решение Киева закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ. По словам эксперта, каждое государство в современном мире должно иметь на вооружении такую технику, поскольку она отличается высокой эффективностью, однако широкое применение дронов порождает другую проблему, которую можно назвать проблемой противоядия.

В июне глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь заявил, что Киев намерен до конца 2023 года закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ, в том числе для расширения связи в зоне СВО. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что армия нуждается в «десятках тысяч» дронов в месяц.