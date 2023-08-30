ВС РФ уничтожили четыре военных катера с десантом ВСУ в Черном море ВС РФ уничтожили четыре военных катера с десантом ВСУ в Черном море

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, на борту находились до 50 бойцов ВСУ.

30 августа около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек, — говорится в заявлении.

Жители Брянска ранее сообщили о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах: Володарка и Советский. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района. По предварительным данным, в Брянске была возможна атака беспилотников и работа систем противовоздушной обороны. МО РФ информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны России информацию пока не комментировало. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находился на месте инцидента.