ВС РФ уничтожили британскую гаубицу в зоне СВО Минобороны РФ: российские войска уничтожили британскую гаубицу FH70 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили британскую гаубицу FH70 на Южно-Донецком направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, была поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские военные нанесли удар по двум подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар в ДНР. В общей сложности были ликвидированы 70 военнослужащих украинской армии.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет тактическое значение. Парламентарий подчеркнул, что России необходимо создавать наступательные группировки, чтобы выполнить цели специальной военной операции.

До этого сообщалось, что подразделения российских войск прорвали оборону ВСУ вдоль железной дороги в северной части Авдеевки. ВС РФ пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера и вышли к садовому товариществу «Ивушка». Минобороны России не комментировало эту информацию.