ВС РФ ударили по скоплению украинских войск у Кременной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г»

Российская артиллерия ударила по скоплению техники и личного состава ВСУ в районе подконтрольного ЛНР города Кременная, передает РИА Новости. Противника обнаружили разведчики группировки «О» («Отважные»). Работу провели при помощи тепловизионного прибора.

ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления, — рассказал один из разведчиков.

Член группировки «О» подчеркнул, что за последние дни были сорваны несколько попыток наступления украинских сил. По скоплению у Кременной ВС РФ били из «Градов». В рядах ВСУ потери и раненые, повреждены несколько машин.

Как ранее сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга, Вооруженные силы РФ в результате ударов по колонне ВСУ в районе Новой Каменки Херсонской области сорвали попытку сосредоточения бойцов ВСУ.

Он добавил, что удары также были нанесены по пяти колоннам украинских военных, боевой технике и артиллерии на огневых позициях в районах населенных пунктов Черновое, Нововоскресенское и Петропавловка под Херсоном.