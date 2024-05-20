ВС РФ спасли придавленного блиндажом бойца ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные спасли бойца украинской армии, который был заблокирован из-за рухнувшего блиндажа, сообщается в Telegram-канале «Северный Ветер». Пленный солдат Валентин Мантипоров рассказал, что его спасли недалеко от Купянска.

Он рассказал, что его доставили на передовую позицию, где его оставили в неподготовленном блиндаже. Крыша блиндажа обвалилась на Мантипорова, но когда он сообщил об этом командиру, то ему сказали ждать и наблюдать.

Освободили от завалов его бойцы ВС РФ и забрали в свои добрые руки. Сейчас у него есть все условия для жизни и возможность связаться с родственниками, — говорится в сообщении.

Ранее попавший в плен украинский штурмовик рассказал, что вместе с сослуживцами ждал спасения со стороны ВС России, поскольку от ВСУ помощи не было. По его словам, они «ползали» на позициях уже 30 часов, просили помощи у своих, и в какой-то момент наступило отчаяние. Пленный также добавил, что подошедшие российские военные сразу успокоили украинцев, что сила к ним применяться не будет.

Тем временем ВСУ контролируют Волчанск в Харьковской области лишь на 60%, заявил замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, штурмы ВС РФ в городе не прекращаются.