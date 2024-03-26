ВС РФ сожгли атаковавший Белгородскую область «Град» ВСУ Минобороны РФ: расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ, которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, вооружение противника било исключительно по мирным районам.

Этот сожженный вместе с боекомплектом вражеский «Град» бил исключительно по нашим мирным приграничным населенным пунктам. Наказать его было делом чести для артиллеристов и разведки, — говорится в сообщении.

Корректировка огня артиллерийских расчетов осуществляется с применением комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Это позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах удара по целям в режиме реального времени, констатировали в Минобороны.

Ранее стало известно, что 8 марта расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» в районе урочища Волчье. Российская противовоздушная оборона также сбила около Червонопоповки беспилотник «Лелека-100». Всего ВСУ на Купянском направлении потеряли 40 человек личного состава, артиллерийское орудие, два минометных расчета и один дрон, констатировал Бигма.